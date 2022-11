Imst will Sonnenstrom 2023 verdoppeln

Imst – Seit mehr als zehn Jahren setzt die Stadt Imst konsequent auch auf Sonnenstrom. 2011/12 wurde am Glenthof die erste große Anlage für Photovoltaik (PV) von den Stadtwerken errichtet. Mittlerweile ist es „grob eine Gigawattstunde (GWh), die wir als Stadtwerke im Jahr produzieren“, sagt der Direktor des stadteigenen Energie- und Wasserversorgers, Thomas Huber. In seinem Vortrag über die Bilanz der Stadtwerke ließ der zuständige Referent, GR Christian Linser, mit weiteren Zahlen aufhorchen: Demnach wurden vergangenes Jahr in der Stadt nämlich insgesamt 2 GWh produziert – Stadtwerke und private PV-Anlagen zusammen. Und: „Die Errichtung von PV-Anlagen auf Dächern von öffentlichen Gebäuden wird weiterhin forciert und bewirkt gemeinsam mit den zahlreich von Bürgern privat errichteten PV-Anlagen für 2023 voraussichtlich eine Verdoppelung der Erzeugungsleistung aus Solarenergie von 2 GWh auf 4 GWh.“ Das würde dann beinahe zehn Prozent des jährlichen Strombedarfs in der Stadt Imst entsprechen: 42,8 GWh wurden 2021 an Kunden abgegeben. Stadtwerke-Direktor Huber hält sich zu den Plänen noch zurück: „Es ist auch eine Frage des Geldes.“