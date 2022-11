Digital als „neues Normal“: Corona befeuerte Smartphone-Nutzung

„Am überraschendsten ist, wie intensiv das digitale Thema und Tools im Alltagsthema angekommen ist. Vor allem, dass es aber nicht die Jugend ist, sondern die ältere Generation, die digitale Tools intensiv nutzt“, fasste Wölfl die Studie zusammen. Digitale Tools wie Smartphones und Apps hätten nämlich auch an Bedeutung für das Wohlbefinden gewonnen, weil sie den Alltag in vielen Bereichen wesentlich erleichtern. Bei der Nutzung von digitalen Geräten liegt das Smartphone deutlich an der Spitze vor dem Laptop: 87 Prozent nutzen es, 85 Prozent nennen es wichtig für ihr Leben, für 43 Prozent – gegenüber 30 Prozent im Jahr 2016 – hat es einen hohen Stellenwert für das Wohlbefinden. Die ältere Generation hat während der Pandemie mehr als aufgeschlossen. „82 Prozent der über 70-Jährigen nützen Smartphones“, sagte Werner Beutelmeyer, Chef des Meinungsforschungsinstituts Marktet. Bei der Generation 60+ liege die Nutzung sogar bei 89 Prozent, bei den 16- bis 19-Jährigen hingegen „nur“ bei 79 Prozent.

Ganz generell hat die Pandemie als Turbo für das „Digital-Life“ gewirkt. Mehr als die Hälfte der in Österreich lebenden Menschen (51 Prozent) hat die private Nutzung in der Pandemie verstärkt, bei 35 Prozent geschah dies auch im Beruf. Bei den 16- bis 19-Jährigen ist sie „explosionsartig angestiegen“, sowohl in Schule und Beruf (plus 76 Prozent) als auch privat (plus 56 Prozent). Knapp 70 Prozent sind täglich mehr als eine Stunde im Netz.