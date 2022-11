Hermann Viertler: Ein Lebensretter, von dem niemand etwas wusste

Sillian – Während der Nazi-Zeit in Sillian: Hilfsarbeiter Hermann Viertler schmuggelt rund hundert Juden über die Grenze nach Italien und rettet sie damit vor der Gestapo. Das schreibt Michael Mayr in seinem neuen Buch „Grenz-Leben. Portraits NS-Verfolgter am Osttiroler Fluchttor zu Italien“. Mayr, der 1958 in Sillian zur Welt kam, kann sich noch an Hermann erinnern, denn dieser war sein Großonkel. Erwischt wurde Viertler nie, somit gab es bis jetzt keine Aufzeichnungen über ihn. Im Buch widmet Michael Mayr dem Lebensretter dafür ein eigenes Kapitel.