Leitner baute 2022 weltweit 80 neue Anlagen

Sterzing – Die Unternehmensgruppe HTI mit ihren Seilbahnherstellern Leitner, Poma und Bartholet nimmt im heurigen Winter weltweit 80 neue Seilbahnanlagen in Betrieb. In Österreich ist HTI besonders stark vertreten. Insgesamt wurden acht Anlagen gebaut bzw. erneuert. In Tirol sind dies die 10er-Kabinenbahn „Hoadlbahn“ in der Axamer Lizum, die neue CD8C „Kapaunsbahn“ in Stummerberg, eine neue 6er-Sesselbahn im Skigebiet Defereggental und die neue kuppelbare 6er-Sesselbahn CD6C „Hornbahn 2000“ im Skigebiet Alpbachtal Wildschönau.

Auch in Frankreich und in der Schweiz wurden etliche Bahnen modernisiert. Ein besonders großes Ausrufezeichen komme jedoch aus dem Norden Europas, so die HTI in einer Aussendung am Mittwoch. In Skandinavien habe die Unternehmensgruppe 2022 zwölf Projekte realisiert und damit für die Attraktivierung bekannter Skigebiete von Idre Fjäll über Romme Alpin, Aare bis Voss gesorgt. Ähnlich intensiv hätten sich auch die italienischen Skigebiete auf den Winter vorbereitet. Stark vertreten sei das Unternehmen auch in den USA mit vier neuen Skigebieten, Argentinien mit drei neuen Anlagen und China – hier errichtet Poma eine Aufstiegshilfe für eine Skihalle in Shanghai.

Das intensive Bauprogramm sei mehr denn je von Neubauprojekten als Ersatz für bestehende Anlagen und den damit verbundenen Vorteilen in Sachen Nachhaltigkeit gekennzeichnet, so die HTI. Denn besonders die Umrüstung auf neue Technologien und Produkte spare wertvolle Ressourcen und bringe maximale Effekte in Sachen Energieverbrauch und Betriebseffizienz. Dabei könnten die Unternehmen der HTI-Gruppe vermehrt mit ihren In-House-Lösungen punkten, die sich inzwischen als Standardausstattung zahlreicher Projekte etablieren. (TT)