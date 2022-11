22 Falschfahrer im ersten Halbjahr: Erneut mehr Geisterfahrer in Tirol

Am Sonntag gegen 15.15 Uhr war auf der Inntalautobahn ein Geisterfahrer unterwegs, der Vorfall endete glücklicherweise ohne Unfall. © Paumgartten

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Der Schriftzug „Geisterfahrer“, ein Pfeil, der auf die rechte Fahrspur deutet und ein Rufezeichen in einem roten Dreieck. Am Sonntag gegen 15.15 Uhr waren die Asfinag-Überkopfanzeigetafeln auf der Inntalautobahn im Großraum Innsbruck auf Alarm geschaltet. Der Ö3-Verkehrsservice meldete einen Geisterfahrer zwischen Innsbruck und Zirl. Dazu die Aufforderung, in beiden Richtungen rechts zu fahren und nicht zu überholen.

Im vergangenen Jahr wurde auf diese Art in Tirol 45-mal vor Falschfahrern gewarnt – das waren um 15 Meldungen mehr als im ersten Corona-Jahr 2020 und entsprach einem Plus von 50 Prozent. Die Steigerung scheint sich auch 2022 fortzusetzen. Denn laut Ö3-Geisterfahrerstatistik waren heuer im ersten Halbjahr bereits 22 Geisterfahrer in Tirol unterwegs – und damit um sechs mehr als im Vergleichszeitraum 2021. Insgesamt wurde in Österreich im Vorjahr 388-mal vor Falschfahrern gewarnt.

Dass die Zahl der Geisterfahrerunfälle in Österreich 2021 nicht höher war als neun, führt Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele nicht zuletzt auf das flächendeckende Warnsystem aus Überkopfanzeigetafeln, Tunnelampeln und Infotexten an den Fahrbahnrändern zurück, mit dem rasch und umfassend die anderen Verkehrsteilnehmer informiert werden können. Wie kurz die Informationsketten dabei sind, zeige auch die Tatsache, dass die Ö3-Verkehrszentrale mit ihrem Verkehrsfunk in der Asfinag-Verkehrssteuerung in Wien-Inzersdorf angesiedelt ist. Trotzdem sei man natürlich bemüht, jede Geisterfahrt schon im Vorfeld zu verhindern. „Wir prüfen nicht nur selbst regelmäßig das gesamte Straßennetz dahingehend, sondern lassen das auch von externen Zivilingenieuren machen“, so Siegele. Schwachstellen sollen so erkannt und beseitigt werden.