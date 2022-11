„Sad Songs To Cry To“: Helle Stimme, düsteres Klavier

Mira Lu Kovacs und Clemens Wenger machen (wieder) gemeinsame Sach­e. „Sad Songs To Cry To“ erscheint am 2. Dezember. © Mani Froh

Innsbruck – Mira Lu Kovacs fürchtet sich vor keinem Genre. Das hat sie in unterschiedlichsten Formationen bewiesen. Schmieds Puls schlug im Rhythmus der schweren Balladen, 5HKD zuckt im nervösen Elektro-Beat des Avantgarde-Pop, bei My Ugly Clementine dagegen krachen die Gitarren – und über allem glänzt die helle Stimme der Wiener Musikerin. Das ist bei ihrem neuesten Projekt nicht anders. Nicht mehr ganz neu ist auch ihr Gegenüber, das düstere Klavier von Clemens Wenger (5/8erl in Ehr’n). Nach dem Live-Album „The Urge of Night“ veröffentlicht das Duo am 2. Dezember eine weitere Platte. Eine, bei der die Regler wieder ordentlich zurückgedreht wurden – passend zur besinnlichen Zeit?

Eine willkommene Alternative zum alljährlichen „All I Want For Christmas“-Geflimmer ist das melancholische „Sad Songs To Cry To“ allemal. Nahe gehen einem die zehn handverlesenen Tracks schon beim Ersthören, vielleicht auch weil man sich ständig in unmittelbarer Nähe des Duos wähnt. Das Luftholen und Knarzen des Pianinos sind auf dieser leisen LP ebenso charakteristisch wie der Genremix.

So überraschte bereits die erste Auskoppelung „Kalt und Kälter“, eine Neuinterpretation des alten STS-Hits von 1985. 2022 wird daraus eine unaufgeregte Klavierballade, die voll und ganz auf den Text fokussiert. Schön reduziert bleiben auch Simon & Garfunkels „Bridge Over Troubled Water“ und „Halt dich an deiner Liebe fest“ – im Original von Ton Steine Scherben.