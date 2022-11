„Armageddon Times“: Ein junger Klassenkämpfer und sein rebellischer Opa

Innsbruck – Paul (Banks Repeta) ist ein schüchterner 11-jähriger Junge. Schon an seinem ersten Schultag bekommt er Probleme, weil er eine Karikatur seines strengen Lehrers zeichnet. Doch dabei schließt er auch Freundschaft mit Johnny, einem afroamerikanischen Jungen, der sitzen geblieben ist. Als Paul nach einem Schulausflug zum Guggenheim Museum wieder vom Lehrer geplagt wird, zeigt sich Johnny solidarisch. Doch als die beiden einen Joint rauchen, wird Paul in eine noble Privatschule gesteckt. Dort darf er einer Rede von einem gewissen Fred Trump und seiner Tochter Maryanne (Jessica Chastain in einer Minirolle) an die zukünftige Elite zuhören.