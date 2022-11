Von Leihmutter geborene US-Babys aus russischen Waisenhaus „gerettet“

Washington, Kiew – Eine US-Organisation hat zwei Babys, die von einer Leihmutter aus der Ostukraine ausgetragen und nach Kriegsbeginn in Russland geboren wurden, aus einem russischen Waisenhaus "gerettet". Wie die Organisation Project Dynamo am Mittwoch mitteilte, wurden die Zwillinge, ein Bub und ein Mädchen, am Dienstag in St. Petersburg mit ihren Eltern vereint.