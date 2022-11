Tiroler „Ethik-Denkwerkstatt“ untersucht Auswirkungen der Quantenforschung

Innsbruck – An der Universität Innsbruck wird künftig eine "Ethik-Denkwerkstatt" die Quantenforschung begleiten. Mittels trans- und interdisziplinärer Zusammenarbeit werden die Auswirkungen der Forschung auf die Gesellschaft betrachtet, teilte die Universität in einer Aussendung mit.

Matthias C. Kettemann vom Institut für Theorie und Zukunft des Rechts leitet das Innsbruck Quantum Ethics Lab (IQEL)

"Jetzt ist der Zeitpunkt, an ethischen und rechtlichen Fragen von Quantentechnologien zu arbeiten, Netzwerke aufzubauen und vor allem die anerkannte wissenschaftliche Stärke der Universität Innsbruck in der Quantenphysik auch um eine ethische Perspektive zu erweitern", sagte Georg Weihs, Leiter des Instituts für Experimentalphysik. Technische Entwicklungen müssen stets auf ihre Auswirkungen auf Menschen und Gesellschaft befragt und ethisch flankiert werden, damit wolle sich das Innsbruck Quantum Ethics Lab (IQEL) auseinandersetzen, sagte Leiter und Digitalrechtsexperte Matthias C. Kettemann.