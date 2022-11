Spritze lässt Kilos purzeln: Was is dran am Hype um ein Diabetesmedikament?

Innsbruck – In der Schönheitschirurgie gehört das Aufspritzen gewisser Stellen wie u. a. der Lippen schon seit Jahren zur Tagesordnung. Dass man dank der Hilfe von Spritzen aber auch das Gegenteil erreichen kann und so ohne großen Aufwand an anderen Körperregionen Volumen verliert, erfreut derzeit viele Promis. In Hollywood ist deshalb ein Hype um ein Diabetikermedikament ausgebrochen.