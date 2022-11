Vorarlberger verlor durch Anlagebetrug im Internet 540.000 Euro

Bregenz – In Vorarlberg hat eine Person durch Anlagebetrug im Internet ein Vermögen von 540.000 Euro verloren. Das hat die Vorarlberger Polizei am Donnerstag mit der Warnung vor „Cyber Trading Fraud" bekannt gegeben. Es gebe vermehrt Anzeigen in diesem Bereich, die finanziellen Schäden der Opfer seien immens. In Vorarlberg belaufen sie sich seit Anfang November auf insgesamt etwa eine Million Euro.