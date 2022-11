Alklenker rammte in Wattens Verkehrsschilder, Auto landete im Graben

Wattens – Stark betrunken setzte sich in der Nacht auf Donnerstag ein 55-Jähriger ans Steuer. Der Österreicher fuhr gegen 1.30 Uhr auf der Salzburger Straße in Wattens in östliche Richtung. Beim Einfahren in den Kreisverkehr „Goidinger“ streifte er mit seinem Auto ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr er quer über die Grünfläche in der Mitte des Kreisverkehrs. Als er ausfuhr, rammte der Lenker mehrere Verkehrsschilder.