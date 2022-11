Hörl im ÖVP-U-Ausschuss befragt: „Nicht die Spendenbank Tirols“

Der Tiroler VP-Abgeordnete Franz Hörl am Donnerstag in Wien.

Wien – „Fragen dieser Art beantworte ich sehr gerne“: Als die FPÖ im Untersuchungsausschuss auf die Zillertalbahn kommt, gibt Franz Hörl ausführlich Auskunft. Die Umstellung auf Wasserstoff liegt ihm am Herzen. Dagmar Belakowitsch (FPÖ) am Vorsitz kann ihn kaum bremsen.

Nina Tomaselli (Grüne) gibt nicht auf. „Haben Sie oder ein Unternehmen aus Ihrem Einflussbereich im Jahr 2017 im Zusammenhang mit dem ‚Projekt Ballhausplatz‘ an die ÖVP gespendet?“ Es dauert auch, bis die Zulässigkeit dieser Frage geklärt ist. Hörl will sich auf das Privat- und Geschäftsgeheimnis berufen. Er muss dennoch antworten: „Ich kann nicht ausschließen, dass ich als Privatperson eine Spende gegeben habe. Ich kann auch für die Firmen eine Spende nicht ausschließen. Ich kann mich aber an die Höhe nicht erinnern.“ Wichtig ist Hörl dabei ein Zusatz: „Ich habe das aber niemals in Erwartung einer konkreten Gegenleistung gemacht – höchstens in Erwartung einer besseren Politik, als die damalige rot-schwarze Koalition sie gemacht hat.“