Portugal rettet Sieg gegen Ghana über Zeit, Uruguay gegen Südkorea torlos

Cristiano Ronaldo wird nach seinem Treffer zum 1:0 umjubelt. © KIRILL KUDRYAVTSEV

📊 ZUM WM-DATENCENTER:

Entgeltliche Einschaltung

Brasilien - Serbien 20.00 Uhr

Portugal - Ghana 3:2 (0:0)

Superstar Cristiano Ronaldo ist mit Portugal optimal in die Fußball-WM in Katar gestartet und hat sich dabei den nächsten Rekord seiner Karriere gesichert. Der 37-Jährige führte den Europameister von 2016 zum Auftakt am Donnerstag zu einem 3:2 (0:0) gegen Ghana. Nur zwei Tage nach der Trennung von seinem Club Manchester United schaffte Ronaldo per sicher verwandeltem Foulelfmeter (65. Minute) das 50. WM-Tor der Portugiesen. Ronaldo ist nun der erste Spieler, der bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften jeweils mindestens einen Treffer erzielte.

Für Portugal trafen 42 662 Zuschauern in Doha außerdem João Félix (78.) und Rafael Leão (80.). André Ayew (73.) schaffte den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Außenseiter, Osman Bukari (89.) sorgte nur noch für das 2:3 Ghanas.

🟢 Gruppe H, 1. Spieltag Portugal - Ghana 3:2 (0:0)

Tore: Ronaldo (65./Elfmeter), Joao Felix (78.), Leao (80.) bzw. A. Ayew (73.), Bukari (89.).

Doha, Stadion 974, 42.662, SR Ismail Elfath (USA).

Die Ticker-Nachlese: Highlights, Analyse, Aufstellungen Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Uruguay - Südkorea 0:0

Uruguay und Südkorea haben sich am Donnerstag mit einem 0:0 getrennt und damit im 14. Spiel dieser Endrunde für die vierte Nullnummer gesorgt. Die Südamerikaner hatten im Auftaktmatch der Gruppe H die besseren Chancen und verzeichneten zwei Aluminiumtreffer, am Ende aber blieb es im Education City Stadium von Al Rayyan bei der Punkteteilung.

🔴 Gruppe H, 1. Spieltag Uruguay - Südkorea 0:0

Die Ticker-Nachlese: Highlights, Analyse, Aufstellungen Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Schweiz - Kamerun 1:0

Die Schweiz ist siegreich in die WM in Katar gestartet. Die Eidgenossen behielten am Donnerstag im Al Janoub Stadium in Al Wakrah gegen Kamerun knapp mit 1:0 die Oberhand. Zum Matchwinner avancierte mit Breel Embolo (48.) ausgerechnet ein gebürtiger Kameruner, der seit 2014 die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt und aus Respekt auf einen Jubel verzichtete.

Der 25-jährige Embolo wurde in Kameruns Hauptstadt Yaounde geboren. Im Alter von fünf Jahren zog der Stürmer mit seiner Mutter nach Frankreich, bevor er später in die Schweiz übersiedelte. 2015 gab er sein Debüt für die Nati, für die er in seinem 60. Länderspiel ein ganz besonderes Tor, das zwölfte seiner Nationalteam-Karriere, erzielte.

Ich bin stolz. Es ist enorm. Erstes WM-Tor gegen Kamerun. Ich bin einfach stolz für mich und meine Familie. Breel Embolo, (Schweiz-Torschütze)

Darüber freuten sich mit dem ab der 71. Minute eingewechselten Noah Okafor und Ersatzgoalie Philipp Köhn auch zwei Salzburg-Kicker. Aufseiten der Kameruner blieben mit Samuel Oum Gouet und Nicolas Moumi Ngamaleu auch zwei Ex-Altacher ohne Erfolgserlebnis.

🟢 Gruppe G, 1. Spieltag Schweiz - Kamerun 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 (48.) Embolo

1:0 (48.) Embolo Die Ticker-Nachlese: Highlights, Analyse, Aufstellungen Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

📊 Alle Tabellen auf einen Blick:

📆 Die nächsten WM-Spiele: