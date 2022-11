Keine Einigung: Warnstreik in Österreichs Brauereien am Montag

Wien – In den Brauereien kommt es am Montag zu einem Warnstreik. Damit reagiert die Gewerkschaft auf die ergebnislos gebliebene vierte Runde der KV-Verhandlungen. Die Arbeitgeber hätten zuletzt die den Gesprächen zugrundegelegte Inflation von 6,9 Prozent in Frage gestellt, schreibt die Gewerkschaft PRO-GE in einer Aussendung am Donnerstag. Das sei "ein einzigartiges Vorgehen und völlig respektlos gegenüber den Beschäftigten der Brauindustrie".