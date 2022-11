GOTTARDI: 125 Jahre, fünf Generationen, eine Leidenschaft

Gottardi blickt mit seinem Weinhandel & Weinversand auf die Erfahrung von fünf Familiengenerationen zurück. 1897 legt Alfons Gottardi mit seiner Spedition den Grundstein für das heutige Unternehmen. Als Sohn Bruno sen. die Firma übernimmt, konzentriert er sich auf den Verkauf feiner Weine und führt den Erfolg fort. 1952 tritt Bruno Gottardi jun. in das Unternehmen ein und vergrößert das internationale Weinangebot. Mit der Gründung des „Sankt Urban Gottardi Weinhandel & Versand“ 1969 erfüllt er sich seinen lang gehegten Traum und vertreibt als einer der Ersten in Österreich exklusive Weine per Versand an Privatkunden. 1980 wird die Vinothek Gottardi direkt am Firmensitz in Innsbruck eröffnet. Vier Jahre später tritt Alexander Gottardi in das Familienunternehmen ein.