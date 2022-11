Ischgl Opening, magisches Ehrenberg und Musik: Das ist am Wochenende los in Tirol

Lumagica verwandelt die historische Burgruine Ehrenberg in einen Lichterpark. Beim SnowFest in Innsbruck werden verschiedene Wintersportarten vorgestellt. Viele Bands und Kabarettisten, unter anderem „Conny & die Sonntagsfahrer", unterhalten ihr Publikum. Weitere Christkindlmärkte öffnen ihre Pforten. Sean Paul eröffnet mit dem „Top of the Mountain Opening Concert" die Wintersaison in Ischgl. Das und mehr ist am Wochenende los in Tirol.

© MK Illumination/Veranstalter/Fabio Keck-Bergkult Productions/TVB Paznaun-Ischgl