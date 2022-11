Betrüger täuschten Firma aus Rum und sorgten für hohen Schaden

Rum – Eine Rumer Firma ist Betrügern auf den Leim gegangen. Zwischen 5. September und dem heutigen Donnerstag wendeten sich Unbekannte mit einer gefälschten E-Mail-Adresse eines langjährigen Geschäftspartners an die Firma. Die Betrüger wiesen an, die hinerlegten Bankdaten in der Buchhaltung abzuändern. Weitere Überweisungen wurden daraufhin auf ein polnisches Konto überwiesen.