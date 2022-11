Tiroler Unternehmer Michael Pfeifer im Vorstand in der CEI-Bois

Imst – Die Generalversammlung des Europäischen Verbands der holzverarbeitenden Industrie (CEI-Bois – European Confederation of Woodworking Industries) hat Michael Pfeifer neu in den Vorstand gewählt. Er vertritt somit den Fachverband der Holzindustrie Österreichs im europäischen Spitzenverband der Holzindustrie und folgt auf Erich Wiesner, der bisher für Österreich diese Position innehatte. Pfeifer ist der Geschäftsführer des gleichnamigen Tiroler Familienunternehmens und seit 2009 CEO der Pfeifer Holding mit 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an acht Standorten in drei Ländern. CEI-Bois vertritt 21 europäische und nationale Organisationen aus 15 Ländern. (TT)