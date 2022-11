Hoher Energieaufwand: Geschäft in der Dorfmitte von Oberlienz unsicher

Rund um die Kirche gibt es in Oberlienz noch Grünflächen, die auch eine bauliche Neugestaltung in der Dorfmitte ermöglichen könnten.

Oberlienz – Die Würfel sind gefallen, letzte Woche hat die Jury das Siegerprojekt für die Neugestaltung des Dorfzentrums in Oberlienz ausgewählt. Wie berichtet, hatte die Gemeinde dazu einen Wettbewerb ausgeschrieben und zehn Architekten zur Abgabe ihrer Gestaltungsvorschläge eingeladen. Ausgehend vom Wunsch, zukünftig wieder ein Lebensmittelgeschäft in Oberlienz zu haben, hatte sich in den vergangenen Jahren ein Bürgerbeteiligungsprozess für eine neue „Dorfmitte“ entwickelt.