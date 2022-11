Von Lehrlingen restauriert: Puch 500 bringt Licht ins Dunkel

Wien, Innsbruck – Rund 700 Arbeitsstunden haben Lehrlinge der Postbus AG aus den Werkstätten Zell am See, Innsbruck und Wolfurt in das Projekt „Puch 500“ investiert. Unter fachkundiger Anleitung haben sie von Herbst 2021 bis Sommer 2022 den Oldtimer aus dem Jahr 1971 zerlegt und die Einzelteile restauriert. In Innsbruck wurde das so genannte „Puch-Schwammerl“ dann von den Lehrlingen wieder zusammengesetzt. Seitdem erstrahlt das Fahrzeug wieder in neuem Glanz.