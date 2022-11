Gutscheine für Benachteiligte in der Region: Landeck sucht nach Christkindln

Landeck – „Ein Cappuccino in Italien. Das war meine erste Assoziation, als Waltraud Handle vom Freiwilligenzentrum mit ihrer Idee im Sommer auf mich zukam.“ Denn dort habe der Talkesselmanager Florian Schweiger etwas Vergleichbares gesehen: Man geht ins Kaffeehaus und gibt jemandem, der es sich weniger leisten kann, einen Kaffee aus. Inzwischen ist Winter – und die Idee hat Gestalt angenommen. Ab sofort können in der Volksbank Landeck in der Malserstraße Gutscheine für über 100 Betriebe der Leistungsgemeinschaft gekauft werden. Für Kleidung, Spielsachen, Lebensmittel oder gar Sprit. Und zwar für benachteiligte Menschen in der Region.