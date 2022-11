Fünfjähriger überlebte Pythonangriff in Australien

Byron Bay – Ein Fünfjähriger hat den Angriff einer drei Meter langen Würgeschlange in Australien überlebt. Der Bub mit Namen Beau habe am Rand eines Pools in der südostaustralischen Küstenstadt Byron Bay gespielt, als eine Python ihn biss, ins Wasser stürzte und sich um eines seiner Beine schlang, wie sein Vater Ben Blake der Radiostation Nine am Freitag erzählte.