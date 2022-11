Kombi-Star Jarl Magnus Riiber auf Rekord aus, ÖSV-Adler jagen Polen

Kombinierer-Doppelweltmeister Johannes Lamparter will heute beim Weltcup-Auftakt in Finnland ins Fliegen kommen. © gepa/Bachun

Innsbruck, Ruka – Mit guten Erinnerungen startet Johannes Lamparter heute im finnischen Ruka in den Weltcup. „Ich habe hier vor zwei Jahren mein erstes Weltcuppodium und letztes Jahr zwei zweite Plätze feiern dürfen. Die Schanze liegt mir, ich fühle mich fit und freue mich, wenn es jetzt endlich losgeht“, erzählte der 21-jährige Rumer und zog sich die Kappe tief ins Gesicht.

In Ruka nahe des Polarkreises herrschen eiskalte Bedingungen. Um sich daran anzupassen, hatten Lamparter und sein Absamer ÖSV-Kollege Lukas Greiderer Extra-Trainingstage in Rovaniemi eingelegt. Die acht ÖSV-Athleten erhoffen sich durch den neuen Wachs-Truck einen Materialvorteil. Mario Seidl gewann gestern den provisorischen Wertungsdurchgang.

Gleich drei Bewerbe stehen auf dem Programm. Heute gilt es einen Sprung und den 5-km-Langlaufkurs zu absolvieren (Highlights 16.15 Uhr/ORF 1). Gesamtweltcupsieger Jarl Magnus Riiber (NOR) greift am Wochenende nach seinem 50. Weltcupsieg. Keiner hat in dieser Sportart bisher so viele Siege gefeiert wie der 25-Jährige, der das Finnland-Triple bereits dreimal gewonnen hat.

Skispringen: Nach dem Hybrid-Auftakt in Wisla mit Eisspur und Matten vor drei Wochen fliegen die ÖSV-Skispringer nun in den „richtigen Winter“. Gesprungen wird aufgrund der Fußball-WM zu einer ungewohnt frühen Zeit. Sieben Österreicher sind am Samstag und Sonntag (jeweils 10 Uhr, live ORF 1) am Ablauf. Wie in Polen sind auch in Finnland die Team-Olympiasieger Stefan Kraft, Manuel Fettner und Jan Hörl vertreten, zudem Daniel Tschofenig, Michael Hayböck und Philipp Aschenwald. Der 23-jährige Steirer Francisco Mörth indes gibt sein Weltcup-Debüt.

Nach Platz drei in Wisla nimmt Stefan Kraft viel Selbstvertrauen mit und will die zum Auftakt dominanten Polen mit Neo-Coach Thomas Thurnbichler jagen. ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl gibt sich optimistisch: „Ich denke, man hat gesehen, dass wir vom Potenzial her wieder ganz vorne dabei sein können!“

Langlauf: Österreichs Aushängeschild Teresa Stadlober (29) nimmt ihre bereits zehnte Weltcupsaison in Angriff. Neben der Olympia-Dritten aus Salzburg greift in Ruka auch Mika Vermeulen an. Der Tiroler Benjamin Moser indes wird voraussichtlich im Dezember in Lillehammer in den Weltcup einsteigen.

Los geht es heute (12.25 Uhr/live ORF Sport+) mit dem Sprint, weiters stehen 10 km Einzel und die Skating-Verfolgung an. Stadlober rechnet sich in den Distanzrennen Top-15-Plätze aus. „Wenn das gelingt, bin ich sehr zufrieden.“ (APA, ben)