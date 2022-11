HCI will Tabellenführung verteidigen: Haie nehmen auch Wölfe ins Visier

Es läuft nach sechs Siegen in den letzten sieben Spielen wie am Schnürchen. Shaw schrieb die vergangenen acht Spiele immer an, gibt das Lob aber an alle weiter: „Alle erledigen ihren Job. Wir haben eine super Moral und einen super Zusammenhalt. Ich bin gar nicht so überrascht, dass es so gut läuft, weil ich ja von Anfang an gesagt habe, dass wir eine richtig gute Truppe stellen.“