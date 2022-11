SnowFest Innsbruck: Wintersport-Spektakel vor dem Landestheater

Dem Veranstalter ist wichtig Kinder zu bewegen draußen aktiv zu sein – Weg von den Bildschirmen und zurück in die Natur.

Innsbruck – Am Wochenende steht der Wintersport bei der Erstauflage des „SnowFest Innsbruck" vor dem Landestheater im Zentrum. Dieses Event soll Anreize für Jung und Alt bieten, mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Das „SnowFest" bietet Wintersportarten in geballter Form zum Kennenlernen und Ausprobieren bei Simulationen, auf der Matte oder auf der Schneerampe.