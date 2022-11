Ein Schaden kommt selten allein

Das penible Dokumentieren der Verletzungen und die Führung eines Schmerztagebuches, in dem die Art und die Dauer der Schmerzen festgehalten werden, kann sich dabei als sehr hilfreich erweisen. Unter Umständen sind auch Pflegekosten oder die Kosten für eine Haushaltshilfe zu ersetzen. Ist eine Verletzung so gravierend, dass sie zu einer Entstellung und damit zu einer Minderung der Heiratschancen führt, ist auch dies abzugelten. Auch Spät- und Dauerfolgen müssen beachtet und gegebenenfalls abgegolten werden.

Wurden Sachschäden verursacht, so sind grundsätzlich die Reparaturkosten zu ersetzen. Auch Sachschäden werden von Sachverständigen begutachtet und bewertet. Verzichtet man auf eine Reparatur, ist die eingetretene Wertminderung zu ersetzen. Was aber, wenn ein Totalschaden vorliegt? Ein solcher liegt vor, wenn die Reparaturkosten den Zeitwert des Fahrzeuges wesentlich (=mehr als 10 %) übersteigen würden. In diesem Fall ist lediglich der Wiederbeschaffungswert, abzüglich eines allfälligen Restwertes, zu ersetzen. In Grenzfällen lohnt es sich häufig, nachzuverhandeln und doch die Reparaturfreigabe zu erlangen. Werden recht neue Fahrzeuge beschädigt, ist regelmäßig auch die merkantile Wertminderung abzugelten.