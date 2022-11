Fans sorgen für Stimmung beim Biathlon Weltcup in Hochfilzen

Noch herrscht Ruhe im Tausend-Seelen-Dorf Hochfilzen. Doch spätestens am 8. Dezember verwandelt sich die Unterlandgemeinde ins Mekka der Biathlonfans. Zahlreiche Anhänger:innen der Loipenjäger werden in diesem Jahr wieder zum BMW IBU Weltcup Biathlon pilgern und ein viertägiges Sportevent der Extraklasse feiern. Mit je einem Sprint am Donnerstag und Freitag sowie den Verfolgungs- und Staffelbewerben am Wochenende, ist Spannung garantiert. Der Kartenvorverkauf läuft bereits auf Hochtouren, berichtet OK-Sekretärin Monika Berger: „Es sind heuer von Donnerstag bis Sonntag äußerst attraktive Rennen geboten. Die Nachfrage ist bereits groß, aber es gibt noch Tickets in fast allen Kategorien“, so Berger. Nicht nur das Wettkampfprogramm verspricht Wintersportemotionen vom Feinsten, auch abseits der Rennstrecke ist Stimmung für die Zuschauer garantiert.

Hautnah am Geschehen. In kaum einer anderen Sportart sind die Fans so nah am Geschehen und bei ihren Stars wie im Biathlon – speziell in Hochfilzen. Von den Tribünen aus bietet sich eine perfekte Sicht auf den Schießstand, die Strafrunde sowie den Start- und Zielbereich. Zudem garantieren großflächige Videowalls den vollen Überblick während des Rennens. An der Strecke trennen die Anhänger gar nur wenige Meter von Lisa Hauser, Felix Leitner und Co. Kein Wunder also, dass der Jubel auf 1.000 Meter über Seehöhe seinen Höhepunkt erreicht. „Wenn die Zuschauer auf den Tribünen die Stars beim Zielsprint anfeuern, dann liegt echte Gänsehautatmosphäre in der Luft. Das ist nicht nur für uns ein besonderes Erlebnis, sondern auch unglaubliche Extramotivation für die Läufer:innen“, schwärmt der Chef des lokalen Organisationskomitees, Franz Berger. Der Beifall der Fans wird auch bei den Siegerehrungen, die direkt im Anschluss an den jeweiligen Bewerb durchgeführt werden, nicht zu überhören sein. In der Fanzone sorgen Musik, Kulinarik und wärmende Getränke dafür, dass die Stimmung auch vor bzw. zwischen den Wettkämpfen erhalten bleibt. Die Verpflegung während der Wettkampftage erfolgt gewohnt hochwertig und im Sinne der Nachhaltigkeit, regional sowie weitestgehend plastikfrei. Am Freitag sowie Samstag findet jeweils die Biathlon Party am Kulturhaus im Ortszentrum von Hochfilzen statt.