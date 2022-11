Unbekannte Graffiti-Sprayer beschmierten Mauer und Gegenstände in Waidring

Waidring – Mehrere Objekte wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Kirchgasse sowie in der Dorfstraße in Waidring von unbekannten Tätern mit schwarzem Lackspray besprüht. Die Außenfassade einer Lagerhalle, zwei Mülltonnen, das öffentliche Herren-WC, ein Verkehrszeichen sowie ein Wegweiser wurden mit Schriftzügen beschmiert.