Skitouren und Freeriden sicher erleben

Es begann in Hall in Tirol und entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte ersten Ranges. Coronabedingt mussten die Vor-Ort-Veranstaltungen zuletzt abgesagt werden, dafür brachte es die Livestream-Übertragung auf mehr als 10.000 Zuschauer und insgesamt auf mehr als 100.000 Aufrufe.

Planung ist ein Schlüssel: „Informiere dich vor der Tour eingehend über die Lawinengefahr! ,Lawinenupdate‘ ist immer auch eine Werbeveranstaltung für den Lawinenlagebericht“, so Larcher. Wie hoch ist die Gefahrenstufe, wo sind die Gefahrenstellen, was sind die aktuellen Lawinenprobleme? – In den 10 Empfehlungen des Alpenvereins für sichere Skitouren leitet dieser Satz die Empfehlung Nr. 4 ein. Gerade in Tirol steht Tourengeher*innen eine exzellente Lawinenvorhersage zur Verfügung – kostenlos und dank Smartphone stets mit dabei. Es benötigt allerdings Know-how, um mit den Informationen über Gefahrenstufe, Gefahrenstellen und Lawinenprobleme gute „Stop or Go“-Entscheidungen zu treffen.

Wie bin ich sicher im Gelände unterwegs? Wie lassen sich Unfälle vermeiden? Zum Start in die Tourensaison sollte sich jede/r informieren, Wissen auffrischen und sich das Rüstzeug für eine sichere Wintersaison holen. Es gilt, den Blick für die Gefahrenmuster im Schnee zu schärfen und grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu verinnerlichen. Der Alpenverein offeriert ein breit gefächertes Angebot an Kursen, praktischer Ausbildung und Schulungen, um mehr über die alpinen Grundkenntnisse zu erfahren, sie zu vertiefen und einzuüben. Eines unserer wichtigsten „Instrumente“ für den Wintersport ist unser Erfolgsprodukt „LU“ – „Lawinenupdate“. Es ermöglicht jedermann/frau einen einfachen, kostenlosen Zugang zu grundlegenden Informationen über Lawinen, Gefahren, Vorbeugung und Verhalten.

Der Alpenverein bietet mit seiner Lawinenupdate-Tour praktisches Basiswissen in kom-pakten Abendterminen in ganz Österreich an – sechsmal in Tirol. Als Livestream wird der Vortrag am 16. 12. in Innsbruck auf YouTube übertragen."