Streik droht: Gesamter Zugverkehr in Österreich könnte am Montag ausfallen

Wien – Sollte es bei den KV-Verhandlungen der Eisenbahner nicht doch noch zu einer Einigung kommen, droht am Montag ein Warnstreik bei ÖBB, Westbahn und weiteren heimischen Bahnen. Konkret heißt das, dass der gesamte Zugverkehr in Österreich zwischen 0 und 24 Uhr eingestellt werden muss.

Die ÖBB appellierte daher bereits am Freitag in einer Aussendung vorsorglich an ihre Fahrgäste, nicht notwendige Fahrten zu verschieben bzw. alternative Reisemöglichkeiten zu wählen. Zwar hätten die Verhandlungspartner versichert, sich noch vor Montag um eine weitere Gesprächsrunde zu bemühen und so den Warnstreik doch noch abzuwenden. Sollte das nicht gelingen, könnte es aber dazu kommen.