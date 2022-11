Erloschene Lichterketten und LED-Kerzen richtig recyceln

Um die vorweihnachtliche Zeit richtig genießen zu können, wird das Heim festlich geschmückt und dekoriert. Um das Zuhause in der kalten Jahreszeit in warmes Licht zu tauchen, wird noch vor dem ersten Adventsonntag die stimmungsvolle Weihnachtsdekoration hervorgeholt, dazu gehören auch die blinkenden und erhellenden Lichterketten, LED-Kerzen und Co. Doch was tun, wenn das ein oder andere Stück nicht mehr funktioniert und nicht mehr repariert werden kann? Als Merkhilfe gilt hier, wie auch für viele andere Geräte: Wenn es blinkt, leuchtet oder summt, darf es nicht in die Restmülltonne.