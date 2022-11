23-Jähriger in Kirchbichl zusammengeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Kirchbichl – Bereits am 13. November wurde ein 23-Jähriger in Kirchbichl von mehreren Männern zusammengeschlagen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es an jenem Sonntag gegen 6 Uhr früh auf dem Parkplatz vor der Tennishalle zu einem Streit, der rasch ausartete. Dem Opfer wurde mehrmals ins Gesicht geschlagen und getreten.