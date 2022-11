Steigender Lkw-Verkehr auf Österreichs Autobahnen

Wien – Der Lkw-Verkehr hat heuer zugenommen. Der Schwerverkehr ist in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Im Vergleich zu 2019, vor der Coronapandemie, fuhren um zwei Drittel mehr Lkw. Laut VCÖ waren die meisten Lkw auf der Westautobahn A1 unterwegs. Im Abschnitt Traun bis Haid wurden in den ersten zehn Monaten 2022 fast 4,7 Millionen Lkw gezählt.

"Die Umwelt leidet dadurch natürlich auch, denn mehr Lkw bedeuten mehr CO2 Emissionen, mehr Straßenschäden und dadurch auch mehr Baustellen und mehr Staus" so VCÖ-Experte Michael Schwedinger in einer Aussendung. Der VCÖ ruft dazu auf, den Lkw-Verkehr einzuschränken. Das könne man zum Beispiel mit der Nutzung der rund 1.000 Anschlussbahnen. Von diesen Schienenverbindungen zwischen Betrieben und dem öffentlichem Schienennetz sei nur rund die Hälfte in betrieb. Der VCÖ schlägt auch mehr Lkw-Kontrollen vor, also regelmäßiger zu überprüfen ob alle Lkws die maximal Geschwindigkeit von 80 km/h fahren, wie schwer sie beladen sind und ob alle ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten.