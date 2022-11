Jede dritte Frau Opfer von Gewalt: Kampagne soll wachrütteln

Laut einer neuen Befragung der Statistik Austria hat jede dritte Frau in Österreich ab dem Alter von 15 Jahren bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erleben müssen. (Symbolfoto) © Getty Images

Wien – Am Freitag hat die Sensibilisierungskampagne „16 Tage gegen Gewalt" mit zahlreichen Forderungen nach besserem Opferschutz begonnen. Vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember werden weltweit bekannte Gebäude mit orangem Licht bestrahlt, um das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen zu thematisieren.

Entgeltliche Einschaltung

Auch in Tirol will man ein Zeichen setzen: Wie berichtet, wird ab Freitag etwa das Goldene Dachl in der Innsbrucker Altstadt orange beleuchtet, das Innsbrucker Rathaus zeigt mit einer Flagge Solidarität und das Landhaus 1 wird auf Initiative des Landtages in Orange gehüllt.

Mehr zum Thema:

Jede dritte Frau von Gewalt betroffen

Dass Gewalt gegen Frauen auch im Jahr 2022 noch ein weit verbreitetes Problem ist, belegen aktuelle Zahlen: Laut einer neuen Befragung der Statistik Austria hat jede dritte Frau in Österreich ab dem Alter von 15 Jahren bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erleben müssen. Fast jede sechste Frau im Erwachsenenalter war von Androhungen körperlicher Gewalt betroffen. Viele Frauen erleben gleichzeitig unterschiedliche Gewaltformen – von Angriffen bis hin zu Stalking.

761.786 Frauen wurden laut Statistik Austria ab dem Alter von 15 Jahren innerhalb oder außerhalb von intimen Beziehungen Opfer von körperlicher Gewalt (23,47 Prozent), fast gleich viele Frauen erlebten zudem sexuelle Gewalt (23,75 Prozent). Von mindestens einer der beiden Gewaltformen betroffen waren 1.119.934 Frauen zwischen 18 und 74 Jahren. Das sind 34,5 Prozent aller Frauen in diesem Alter. 282.480 aller Frauen ab 15 Jahren in Österreich (8,7 Prozent) sind bereits vergewaltigt worden. Androhungen körperlicher Gewalt mussten fast eine halbe Million Österreicherinnen (15,25 Prozent) erleben.

Mehr zum Thema:

Heuer bereits 28 Femizide

In Österreich gab es heuer laut Zählung des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) bereits 28 Femizide. „Jeder Frau muss bewusst gemacht werden, dass ein Ausweg aus der Gewaltspirale möglich ist, sobald Hilfe in Anspruch genommen wird", sagte Monika Gabriel, Frauenvorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, am Freitag.

Heuer zwei Femizide in Tirol, Zunahme bei Anzeigen In Tirol wurden zwei Frauen von ihrem Partner bzw. Ehemann ermordet. Die Anzahl der in Tirol zur Anzeige gebrachten Gewaltdelikte im Familienkreis bzw. privaten Umfeld nahm laut der Kriminalstatistik 2021 um rund 16 Prozent im Vergleich zu 2020 zu. So wurden 2021 rund 1600 Fälle angezeigt – in knapp 70 Prozent der Fälle sind die Betroffenen Frauen und Mädchen. Auch die Anzeigen wegen Vergewaltigungen – 2021 in Tirol knapp 100 – nahmen im Vergleich zum Vorjahr um rund 16 Prozent zu.

Laut Vereinten Nationen wird alle elf Minuten eine Frau oder ein Mädchen von einem Partner oder Familienmitglied getötet. Zudem haben die Covid-19-Pandemie, aber auch wirtschaftliche Auswirkungen zu noch mehr körperlicher und verbaler Gewalt geführt, so die UNO.

Es müssten noch mehr Anlaufstellen geschaffen und Informationskampagnen dazu gestartet werden. Wichtig sei vor allem die Gewaltprävention. „Wir benötigen konstruktive Männerberatung, aber auch die Zivilcourage jedes Einzelnen."

Black Friday Aktion Holen Sie sich jetzt tt.com plus für 3 Monate um nur € 1,- Gleich zugreifen

EU-Umfrage mit erschütternden Zahlen Im Jahr 2014 hat die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte die bisher größte Studie zu Gendergewalt veröffentlicht, für die 42.000 Frauen in den 28 EU-Mitgliedsländern befragt wurden. Demnach sind 33 Prozent der Frauen in der EU, das entspricht ca. 62 Millionen, seit ihrem 15. Lebensjahr zumindest einmal Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt geworden.

der Frauen in der EU, das entspricht ca. 62 Millionen, seit ihrem 15. Lebensjahr zumindest einmal Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt geworden. 22 Prozent der Frauen haben körperliche und/oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft erlebt.

der Frauen haben körperliche und/oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft erlebt. 55 Prozent der Frauen waren Opfer von sexuellen Belästigungen. Oftmals gelangen Akte von Gewalt gegen Frauen aber nie an die Öffentlichkeit: So gaben 67 Prozent der Frauen an, die Opfer von gravierenden Gewaltvorfällen innerhalb einer Partnerschaft waren, diese NICHT der Polizei oder einer anderen Organisation gemeldet zu haben.

Pawlata will strukturellen Benachteiligungen entgegenwirken

Tirols Sozial- und Frauenlandesrätin Eva Pawlata (SPÖ). © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die Tiroler Sozial- und Frauenlandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) hat zum Auftakt der Kampagne am Freitag angekündigt, „struktureller Gewalt" an Frauen entgegenwirken zu wollen. Dabei verwies sie auf Förderungen des Landes, die nicht nur an Projekte zur Gewaltprävention fließen, sondern auch solchen zugute kommen sollen, die Rollenbilder aufbrechen sollen.

Im Rahmen einer Pressekonferenz verwies Pawlata, die als Quereinsteigerin in die Regierung geholt worden war und zuvor als Leiterin des Gewaltschutzzentrums Tirol fungierte, auf „ungleiche Verteilung von Einkommen und Ressourcen, ungleiche Zugänge zu Bildungs- und Berufswegen sowie Rollenbilder und Machtverhältnisse". Diese Benachteiligungen gelte es „aufzubrechen", so Pawlata. Schließlich seien sie „die Wurzeln von Diskriminierung und Gewalt".

Dazu nehme das Land viel Geld in die Hand: Einrichtungen und Maßnahmen im Bereich des Gewaltschutzes und der Gewaltprävention würden mit insgesamt rund 2,2 Millionen Euro unterstützt. Zusätzliche rund 1,3 Millionen Euro stünden für Opferschutzeinrichtungen zur Verfügung. Für das „Aufbrechen von Rollenbildern" seien im Gleichstellungspaket 2020 bis 2023 Mittel in Höhe von 520.000 Euro vorgesehen.

Gedenktag gegen Gewalt an Frauen Der 25. November wurde im Jahr 1981 von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen erklärt und gilt seither weltweit als Gedenk- und Aktionstag. Den Hintergrund bildet das traurige Schicksal der drei Schwestern Mirabal in der Dominikanischen Republik, die als Bürgerrechtskämpferinnen 1960 nach monatelanger Verfolgung und Folter brutal ermordet wurden.

Ungleiche Möglichkeiten verursachen Abhängigkeiten

Auch die Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Tirol, Andrea Laske, verwies auf „strukturelle Gewalt in Form von ungleichen Machtverhältnissen und ungleichen Möglichkeiten von Männern und Frauen", die Abhängigkeitsverhältnisse schaffe – etwa dann, wenn Frauen sich ihren Lebensunterhalt nicht alleine finanzieren könnten. Im Jahr 2021 nahm das Gewaltschutzzentrum Tirol rund 1600 Personen auf – über 80 Prozent davon waren Frauen.

Ein Großteil jener Personen wird von der Polizei vermittelt. Im Jahr 2021 wurden dem Gewaltschutzzentrum 996 Betretungsverbote und 51 Fälle von beharrlicher Verfolgung gemeldet, heuer sind es mit aktuellem Stand 930 Betretungsverbote und 75 Fälle von Verfolgung. Es gehe vor allem auch darum, „durch präventive Maßnahmen die Entstehung von Gewalt zu verhindern", unterstrich die Leiterin des Landeskriminalamts Katja Tersch. Hierfür würden in Tirol aktuell 140 speziell geschulte „PräventionsbeamtInnen" eingesetzt, berichtete Tersch – wesentlich mehr als im Vorjahr.

📽️​ Video | Soziologin über Gewalt an Frauen

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Maßnahmen zur Gewaltprävention, die das Land Tirol aktuell fördert, umfassen übrigens etwa Workshops zu Catcalling (anzügliches Rufen oder Hinterherpfeifen im öffentlichen Raum), Sexting (das Verschicken von Nacktaufnahmen) und Cybergewalt, Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse, Beratungsangebote zu sexualisierter Gewalt, Trainingsprogramme zu opferschutzorientierter Täterarbeit sowie MultiplikatorInnen-Schulungen. Bereits abgeschlossen sei ein „Lehrgang Gewaltprävention" für MitarbeiterInnen in Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit, hieß es.

Die Tiroler Grünen forderten in einer Aussendung, dass Sensibilisierungsarbeit bereits im Kindergarten starten müssen. Zudem müsse die „Zusicherung von unbürokratischer finanzieller Unterstützung für Frauen*, die sich von gewalttätigen Partnern trennen wollen, erhöht werden". Weiters benötige es den Ausbau der Männerberatungsstellen, die wichtige Präventionsarbeit leisten, so LAbg. Zeliha Arslan.

„Gewalt ist keine Privatsache“

Der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) bezeichnet die Situation in Österreich als alarmierend und inakzeptabel. „Nur weil sie oft hinter verschlossenen Türen oder unsichtbar stattfindet, ist Gewalt keine Privatsache", hieß es in einer Mitteilung. Gewalt sei für viele Frauen und Mädchen nach wie vor tägliche Realität. Ein Ende dieser Entwicklung sei „leider nicht abzusehen", sagte BÖP-Präsidentin Beate Wimmer-Puchinger.

Der Verband fordert deutlich mehr Unterstützung für Betroffene, ein stärkeres Engagement zur Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft sowie ein Schulterschluss aller Gesundheitsberufe und anderer relevanter Beteiligter, um sich gemeinsam gegen Gewalt einzusetzen.

🎧 Podcasts aus dem Archiv

Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) betonte im Vorfeld, dass ein Großteil des Frauenbudgets in den Gewaltschutz fließe. Für 2023 sind 24,3 Millionen Euro budgetiert. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) erklärte, dass 2023 in seinem Ressort das Budget für Gewaltprävention von derzeit vier auf sieben Millionen Euro erhöht wird.

Für die Gewaltschutzorganisationen ist das viel zu wenig. Frauenorganisationen, Frauenhäuser, der Verein AÖF, die Frauenhelpline, alle Frauen- und Mädchenberatungsstellen und Opferschutzeinrichtungen benötigen mindestens 228 Millionen Euro jährlich und 3000 zusätzliche Vollzeitarbeitsstellen.

Gesundheitspersonal hat wichtige Rolle bei Opferschutz Das Gesundheitspersonal nimmt eine wichtige Rolle beim Schutz von Gewaltopfern ein. Das Erkennen von Verletzungen im Zuge von Fremdeinwirkung sowie die genaue Dokumentation der Blessuren gehöre geschult, sagte Expertinnen und Experten der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA) bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. "Opferschutz beginnt oft im Krankenhaus", sagte etwa Medizinerin Irene Tambornino. Oft seien die Frauen und Mädchen jahrelanger Gewalt ausgesetzt, ehe sie einen medizinischen Kontakt haben, meinte Tambornino, stellvertretende Ärztliche Direktorin bei der AUVA. Dabei seien Schulungen, um Gewalt zu erkennen und anzusprechen, so enorm wichtig, um die Opfer aus dieser Spirale herauszuholen. Neben der physischen und psychischen Versorgung sollte den Betroffenen weitere zusätzliche Hilfsangebote gemacht werden und ihnen gezeigt werden, dass sie nicht allein gelassen werden. "Wir müssen eine Kultur entwickeln, dass das angesprochen wird, dass das kein Tabu mehr ist", so die Medizinerin.

SPÖ: Kampf gegen Gewalt für alle Frauen

Die SPÖ machte am Freitag darauf aufmerksam, dass Kampf gegen Gewalt für alle Frauen gelten müsse. „Ganz besonders auch jene, die nicht nur von Sexismus, sondern gleichzeitig auch von Homo-, Inter-und Transfeindlichkeit betroffen sind", sagten die Frauen- und die Transsprecherin der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo Österreich, Tatjana Gabrielli und Dominique Mras. Nicht nur Sexismus und Angriffe auf Frauen würden in Österreich massiv zunehmen, sondern auch Hassverbrechen gegen Frauen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Die SoHo forderte erneut ein aktives Vorgehen gegen hassmotivierte Gewalt und mehr Geld.

„Die Situation für Frauen in der EU ist infolge der Pandemie und zahlreicher Krisen so alarmierend wie nie. Männergewalt gegen Frauen ist keine Seltenheit, sondern für viele bitterer Alltag", sagte Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament. Es brauche ein konsequentes Maßnahmenpaket, um den Kampf gegen Gewalt endlich zur Priorität der EU zu machen. Dazu gehört neben dem raschen Beschluss der Richtlinie eine volle Ratifizierung der Istanbul Konvention, eine substanzielle Erhöhung des EU-Budgets gegen Gewalt und für Prävention sowie die Klassifizierung von geschlechtsspezifischer Gewalt als EU Verbrechen, forderte Vana. (TT.com, APA)