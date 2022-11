Mit Quad in Baugrube gestürzt: Mann in St. Ulrich schwer verletzt

St. Ulrich am Pillersee – Ein 74-Jähriger ist am Freitag in St. Ulrich mit einem Quad schwer verunfallt. Der Mann fuhr am Nachmittag auf der Steinbergstraße zwischen einem Bagger und einem Bauzaun durch und gelangte so in einen Baustellenbereich, berichtet die Polizei. Warum, ist noch unklar. Auf der Baustelle stürzte das Quad in eine drei Meter tiefe Baugrube.