Mindestens zwei Tote nach Helikopterabsturz bei Nizza

Nizza – In der Nähe von Nizza ist französischen Medienberichten zufolge am Freitag ein Hubschrauber abgestürzt und zwei der drei Insassen seien infolge gestorben. Nach dem Piloten wurde am Freitagnachmittag noch gesucht. Der Helikopter des monegassischen Privatunternehmens Monacair war den Angaben zufolge zwischen Lausanne und Monaco unterwegs und stürzte bei Èze nordwestlich von Nizza ab. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren am Unglücksort. Die Unfallursache war zunächst unklar. (dpa)