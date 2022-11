Berlin beschloss Energiepreisbremsen, Sorgen in Österreich wachsen

In Österreich waren zuletzt immer mehr Stimmen lautgeworden, wonach ähnlich wie in Deutschland vorgegangen werden müsse. Ansonsten drohten große Wettbewerbsnachteile warnten SPÖ, FPÖ, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung. Laut der Tageszeitung Österreich (Samstagsausgabe) hat sich nun auch Oberösterreichs Landeshauptmann und ÖVP-Vizechef Thomas Stelzer für eine nationale Gaspreis-Hilfe ausgesprochen, wenn es in der EU nicht rasch gelingt, eine Lösung zu finden.

"Ich hoffe zwar sehr, dass sich die EU rasch auf einen Gaspreisdeckel einigen kann", sagt Stelzer laut Vorausbericht der Zeitung. "Aber wenn das nicht gelingt, muss es in Österreich wie bereits in Deutschland eine eigene Gaspreis-Unterstützung geben." Der Politiker stimmte in die letzten Warnungen von Wirtschafts- und Oppositionsseite ein, wonach die heimische Wettbewerbsfähigkeit massiv bedroht sei. "Wenn Unternehmen kommendes Jahr in Deutschland plötzlich einen Bruchteil für Energie bezahlen als in Österreich, sind unsere Betriebe nicht mehr wettbewerbsfähig. Spätestens wenn die Gas-Unterstützung in Deutschland in Kraft tritt, muss es allein zur Sicherung von Arbeitsplätzen und der Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie eine österreichische Gaspreis-Unterstützung geben."