Schneesturm als Spielverderber – Abfahrt der Herren in Lake Louise abgesagt

Die Pistenarbeiter gaben ihr Bestes - waren letztendlich aber machtlos. © GEPA pictures/ Mario Buehner

Lake Louise – Das lange Hoffen und Zuwarten war umsonst: Die Abfahrt der Herren in Lake Louise musste am Freitag rund eine Stunde vor dem Start abgesagt werden. Ein Schneesturm brachte über Nacht neben jeder Menge Neuschnee auch gefährliche Böen – an ein Rennen war da nicht zu denken.

OK und Jury entschieden sich frühzeitig zur Absage, da auch die Prognosen der Meteorologen keine Besserung in Aussicht stellten. Die Abfahrt soll am Samstag (20.30 Uhr/live TT.com-Ticker) nachgeholt werden.

Seit dem Saison-Auftakt-Riesentorlauf in Sölden am 23. Oktober hat es damit im Männer-Weltcup nur Absagen geregnet. Die beiden Abfahrten in Zermatt/Cervinia konnten wegen Schneemangels im unteren Bereich nicht durchgeführt werden, Warmwetter und grüne Landschaft verhinderten auch das Parallelrennen in Lech/Zürs. (TT.com)