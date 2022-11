Innsbruck und Niederau: Die nächsten Weihnachtslichter brennen

Innsbruck, Niederau – Der Christbaum am Landhausplatz steht – und leuchtet. Die 15 Meter hohe Tanne stand 47 Jahre im Garten von Familie Margreiter in Niederau in der Gemeinde Wildschönau. Am Freitagabend wurde der Christbaum von LH Anton Mattle gemeinsam mit Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann und dem Wildschönauer Bürgermeister Hannes Eder feierlich erleuchtet.