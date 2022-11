Schwaz gab den Sieg noch aus der Hand

Ferlach – Er wäre wohl zu schön gewesen, der zweite Saisonsieg nach einer langen Durststrecke. Sparkasse Schwaz Handball Tirol verlor am Freitag am elften Spieltag der HLA-Meisterliga in Ferlach mit 29:32 (19:15) und bleibt damit Vorletzter in der Tabelle.