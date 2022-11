KlimaaktivistInnen in Innsbrucker Hörsaal stellen Forderungen

Innsbruck – Neun Tage nachdem Aktivistinnen und Aktivisten unter dem Titel "Erde brennt" einen Hörsaal an der Universität Innsbruck in Beschlag genommen haben, haben die Studierenden ein Forderungspapier an die Uni-Leitung übergeben. Die Umsetzung jener Forderungen werde über die Dauer der Besetzung entscheiden, hieß es in einer Presseaussendung der Bewegung am Freitagabend.