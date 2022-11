Müde Nullnummer gegen die USA: England löste Achtelfinalticket nicht

England kann bei einer Weltmeisterschaft offenbar nicht gegen die USA gewinnen. Nach einer sensationellen 0:1-Niederlage 1950 und einem 1:1 vor zwölf Jahren in Südafrika trennten sich die beiden Mannschaften am Freitag in Al Khor torlos.

In dem zweiten Gruppe-B-Spiel an diesem Tag waren die Amerikaner das Team mit den besseren Chancen. Im Kampf um den Aufstieg haben die Engländer mit vier Punkten die besten Karten, die USA brauchen einen Sieg gegen Iran.

Irans Nationalmannschaft hat durch zwei späte Tore den ersten Sieg bei der WM in Katar gefeiert. Roozbeh Cheshmi (90.+8 Minute) und Ramin Rezaeian (90.+11) sorgten für das umjubelte 2:0 (0:0) gegen Wales und schockten damit das Team um Superstar Gareth Bale. Vor 40.875 Zuschauern im Ahmad bin Ali Stadion von Al-Rajjan hatte der Iran zuvor große Möglichkeiten vergeben. Bei Wales sah Torwart Wayne Hennessey (86.) in der Schlussphase die Rote Karte. Das Weiterkommen in Gruppe B ist nach zwei Spielen noch für beide Mannschaften möglich, für Wales mit nur einem Punkt allerdings ungleich schwerer. Gegen England zum Abschluss müsste schon fast ein Kantersieg her.