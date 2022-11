HCI lacht nach nächstem Torspektakel weiter von der Tabellenspitze

Innsbruck – Und es ging in der mit 2300 Zuschauern gefüllten Tiwag-Arena einfach so weiter, wie es am Dienstag aufgehört hatte. Braeden Shaw servierte Tyler Coulter die Scheibe auf dem Silbertablett – die Innsbrucker Haie führten damit gegen Pustertal nach drei Minuten. Die Co-Produktion zweier Neuzugänge bestätigte einmal mehr, dass die HCI-Verantwortlichen auf dem Transfermarkt ihre Hausaufgaben mit Bravour erledigt haben. Vor dem Führungstreffer hatte bereits Martin Ulmer bei Gäste-Goalie Tomas Sholl laut angeklopft.

Mit dem in Unterzahl erzielten 3:1-Treffer ließ Aaron Luchuk im Pustertal-Lager Hoffnung aufkeimen (40.). Die Haie blieben (vorerst) stabil – auch in Person von Jan Lattner, der nach einer Rudelbildung in den Ring stieg. Auch Tabellenführer müssen sich Siege – im wahrsten Sinne des Wortes – erkämpfen. Mit seinem zweiten Treffer (48.) avancierte Mackin zum „Man of the Match“, Ulmer staubte zum 5:1 ab (50.). Die Gäste kamen noch auf 5:3 heran. Ein Umstand, der nicht stolz machte, letztlich aber keine negativen Konsequenzen nach sich zog. Stehen blieb die gelungene Revanche und die Erfolgsserie.