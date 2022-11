Vorbereitungen laufen: Generalprobe für die Rückkehr ins Parlament

Wien – Sogar die Zwischenrufe der Abgeordneten wurden nachgespielt: Im Parlament in Wien laufen die Vorbereitungen für die Übersiedlung zurück in das historische Gebäude von Ringstraßen-Architekt Theophil Hansen. Gestern fand eine Generalprobe statt. Die Parlamentsdirektion spielte den Ablauf eines Sitzungstages des Nationalrats durch. Am 12. Jänner wird das Parlament eröffnet. Zwei Wochen später folgt die Angelobung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für die zweite Amtszeit.