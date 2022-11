Alfa Romeo Tonale nun auch als Plug-in-Hybrid bestellbar

Plug-in-Hybrid-Technik gibt es in Verbindung mit dem Alfa Romeo Tonale ab 54.900 Euro.

Innsbruck – Im Frühjahr gab sich die Führungsriege von Alfa Romeo recht selbstbewusst, was die Zukunft anbelangt: Die Marke, zugehörig zum Stellantis-Konzern, beabsichtigt, ab 2027 nur noch vollelektrische Fahrzeuge anzubieten. Bis dahin bleibt der Weg abenteuerlich, die Transformation soll über diverse Hybridkonfigurationen erfolgen. Eine davon ist der Tonale in Gestalt eines Plug-in-Hybrid, der neuerdings ab 54.900 Euro als bestellbar gilt.

Das Kompakt-SUV wird in diesem Fall von einem 1,3-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner und einem Elektromotor angetrieben. Das Antriebsduo leistet 280 PS im Verbund und beschleunigt den 1,9 Tonnen schweren und 4,53 Meter langen Tonale in 6,2 Sekunden von null auf 100 km/h. Damit keine oder nur wenig Traktionsverluste auftreten, ist der Tonale PHEV als Allradler (Q4) ausgeführt, bequemerweise ist eine Sechsstufen-Doppelkupplung mit an Bord.