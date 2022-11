Finalkampf der Laufkulturen: Audi behält Zehnzylinder im Programm

Eine so genannte „dreidimensionale digitale Out-of-Home“-Kampagne von Audi ging vor Kurzem in Zusammenarbeit mit dem MuseumsQuartier und dem Leopold Museum in Wien über die Bühne. Die aufwändige Inszenierung, die der Präsentation des Grandsphere Concept Cars diente, gelang in Verbindung mit der Verwendung von drei Panasonic-Laser-Projektoren. So gelang die Illusion eines aufs Publikum zufahrenden Autos. Am Vorplatz des MuseumsQuartiers hatten Interessierte die Möglichkeit, einen Q4 e-tron „live“ zu sehen, für weitere Eindrücke und Probefahrten bot und bietet sich die MoonCity Wien (Kärntner Straße 26) an. (TT)