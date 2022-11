Staat investiert 88 Mio. Euro in Wasserwirtschaft, davon 6,4 Mio. in Tirol

Wien – „Die Versorgung der Bevölkerung mit hochqualitativem Trinkwasser sowie die Entsorgung der Abwässer sind wichtige kommunale Aufgaben. Um diese bedeutende Infrastruktur zu sichern und auszubauen, investieren wir heuer 88 Mio. Euro“, erklärte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in einer Aussendung. Insgesamt fördere das Landwirtschaftsministerium 1103 Wasser-Projekte. Die so ausgelösten Gesamtinvestitionen sollen sich auf 351 Mio. Euro belaufen. Rund 6000 Arbeitsplätze in verschiedenen Regionen und Bereichen wie Planung oder Baugewerbe würden so abgesichert, heißt es in der Aussendung. „Investitionen in die regionale Wasser-Infrastruktur sind nicht nur Investitionen in die Lebensqualität der Menschen, sie dienen auch dem Umwelt- und Naturschutz“, so Totschnig weiter.