Eröffnung am Sonntag: Neues Zuhause für Fügener Bücher im Schloss

Fügen – Monatelang mussten Tausende Bücher in Kartons ausharren. Bis sie nun endlich in die neuen Regale eingeräumt wurden. Die Neugier in Fügen und den Umlandgemeinden ist groß – aber nicht nur nach neuen Krimis und Romanen, sondern auch nach den neuen Räumen der Fügener Bücherei. Denn bis dato war der Verleih im Widum der Pfarrkirche untergebracht. Doch dort werden die Räumlichkeiten nun selbst gebraucht und die vielen Bücher suchten ein neues Zuhause.