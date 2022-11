Schau „Im Detail“: Dem Kunstobjekt so nah wie nur der Künstler selbst

Innsbruck – Spätestens seit KlimaaktivistInnen durch ihre Attacken auf Kunstwerke Museen weltweit in die Schlagzeilen bringen, wird die Rolle, die RestauratorInnen spielen, offensichtlich. Um für so einen Akutfall gerüstet zu sein, hat das mit dem Umgang mit (Natur-)Katastrophen erfahrene Ferdinandeum jedenfalls eine „Notfallkiste“ gepackt. Sie ist ein Puzzleteil der ebenso informativ wie sinnlich aufbereiteten Schau „Im Detail“, in der das meist außerhalb des Blickpunkts der Öffentlichkeit passierende Tun des zehnköpfigen landesmusealen RestauratorInnenteams unter Leitung von Laura Resenberg ins Zentrum gerückt wird. Sie hat die Schau auch kuratiert, realisiert in enger Zusammenarbeit mit dem von Gabriela Krist geleiteten Institut für Konservierung und Restaurierung an der Wiener Angewandten.